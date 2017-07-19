Председатель комитета по иностранным делам американского сената Боб Коркер спрогнозировал скорое принятие в США законопроекта о санкциях против России.

Это связано с провалом в конгрессе закона о реформе здравоохранения, что даст возможность основательно заняться новыми санкциями против России. Об этом пишет Politico.

Коркер считает, что законопроект может пройти повторное голосование еще до начала августовских каникул, вернувшись в сенат. Сейчас он находится в нижней палате, где завис из-за процедурных вопросов.

В июне в сенате за закон об ограничительных мерах против РФ проголосовали 98 человек против двух.