СК возбудил дело после смерти двухлетнего ребенка после избиения одним из родителей в Москве. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел утром в понедельник, 10 июля, в квартире дома 27 на улице Ярцевская. По данным следствия, 29-летний отец ребенка нанес двухлетнему сыну несколько ударов руками. От полученных травм мальчик скончался на следующий день — у малыша зафиксировали множественные разрывы внутренних органов, перелом предплечья, множественные гематомы и открытую рану головы. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ребенок страдал тяжелой патологией — гиперостозом. Мать ребенка подтвердила, что мужчина является его биологическим отцом. Правоохранители задержали подозреваемого, с ним проводятся следственные действия.

В отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении умышленного причинения тяжелого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ребенка. Вопрос об избрании ему меры пресечения будет решен в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает РЕН ТВ.