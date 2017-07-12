Неожиданный скачок инфляции в июне 2017 года (до 0,6%) произошел вследствие ускоренного роста цен на овощи и фрукты из-за необычайно холодного лета, сообщается в отчете департамента исследований и прогнозирования Центробанка «О чем говорят тренды».

Согласно исследованию, темпы роста цен на плодоовощную продукцию за первый месяц лета составили 8,3%.

«Наблюдаемый в июне значительный рост цен на плодоовощную продукцию является нетипично высоким для данного времени года. Это и стало основным фактором ускорения годовой инфляции», — говорится в тексте.

Сообщается также, что холодное лето может спровоцировать частичную потерю урожая и рост цен на плодоовощную продукцию, что в дальнейшем также подстегнет инфляцию.

Уточняется, что в июне годовая инфляция достигла 4,4%, а после сентября отметка должна опуститься до 4% и ниже.