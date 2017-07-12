Бизнесмен Сергей Полонский, признанный виновным по делу о хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве жилья в Москве и освобожденный ранее в среду в зале Пресненского суда, сообщил о готовности вернуться к предпринимательской деятельности.

Миллиардер Полонский остался удовлетворен решением суда, заявив: «Это хорошо». Освобожденный в зале судебных заседаний бизнесмен доволен и тем, что суд признал его предпринимателем. «Сажать людей по ненасильственным преступлениям — это неправильно», — цитирует бизнесмена «Интерфакс».

Напомним, суд признал Полонского виновным по делу о хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве жилкомплексов в Москве. Суд переквалифицировал бизнесмену обвинение на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Полонского приговорили к пяти годам лишения свободы, однако освободили из-за истечения срока давности.

Двух сообщников скандального миллиардера — бывшего главу финансового департамента компании Mirax Group Александра Паперно и экс-гендиректора ООО «Аванта» Алексея Пронякина — суд также освободил от ответственности.

Паперно и Пронякина признали виновными и назначили им наказание в виде трех лет и двух лет лишения свободы соответственно. Однако оба они также были освобождены в связи с истечением срока давности, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Полонскому было предъявлено обвинение в хищениях в 2013 году заочно, так как на тот момент предприниматель находился в Камбодже. Однако в мае 2015 года его всё же задержали и депортировали в Россию, где он незамедлительно был арестован.