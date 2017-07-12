Законопроект о штрафах в размере 3–5 млн рублей для граждан за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях внесли в среду на рассмотрение Госдумы депутаты от «Единой России» Андрей Альшевских и Сергей Боярский.

По словам Боярского, за основу проекта закона взяли опыт парламентариев ФРГ, сообщает телеканал «360». Депутат отметил, что поправки были инициированы как ответ «на вызовы современности, а именно распространение недостоверных, противоправных и порочащих честь и достоинство сведений в социальных сетях».

«Ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации составит от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 млн рублей», — подчеркнул единоросс.

Создания какого-то нового регулирующего органа законопроект не предполагает. За чистотой отношений будут следить сами пользователи и операторы крупных соцсетей, отметил депутат. Они должны будут создать в соответствии с предложениями парламентариев «круглосуточно работающий административный орган, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которая должна будет заблокирована в течение суток», отметил Сергей Боярский.

Оператор обязан будет собирать и хранить такие жалобы, чтобы, по его словам, впоследствии это могло стать предметом для судебных разбирательств.