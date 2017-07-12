В Кремле считают, что недавние публикации о встрече российского адвоката Натальи Весельницкой с сыном президента США Трампом-младшим напоминают американский сериал. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства, этот «скандал» может быть связан со встречей Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге.

«Мы уже говорили, что мы не в курсе всей этой истории. У нас не было контактов с этим адвокатом, и нам нечего сказать», — сообщил представитель Кремля.

Он также сравнил публикации в СМИ по данной теме с затянувшимся сериалом, который «способен конкурировать с самыми успешными сериалами, идущими в США».

«Мы в этих сериалах не участвуем и не играем», — добавил Песков.

Также журналисты поинтересовались, не нанесут ли опубликованные сыном американского президента электронные сообщения ущерба России. И не подпитают ли они в итоге подозрения о вмешательстве России в американские выборы.

«Там нечего подпитывать. Всё это очередной виток, появившийся сразу после проведения встречи в Гамбурге», — отметил он.