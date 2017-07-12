Четырехмесячную миссию в Средиземном море завершил фрегат «Адмирал Григорович», вернувшись в порт Севастополя.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан первого ранга Вячеслав Трухачев, экипаж фрегата завершил выполнение задач в Средиземном море. Он выполнял миссию в составе постоянной группировки ВМФ. Длительность похода составила более четырех месяцев, сообщает ИА «Крыминформ».

Теперь фрегат «Адмирал Григорович» в Средиземном море заменит однотипный корабль «Адмирал Эссен». Вернувшийся фрегат был заложен в Калининграде в 2010 году на судостроительном заводе «Янтарь». Официально в состав Черноморского флота он вошел 11 марта 2016 года.