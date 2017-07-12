Медицинское освидетельствование инвалида-колясочника Антона Мамаева, осужденного в Москве на 4,5 года колонии за организацию разбоя, займет порядка пяти дней. Об этом в среду, 12 июля, сообщил министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов на «правительственном часе» в Совфеде.

«Сейчас Мамаев находится в медучреждении на медосвидетельствовании, которое должно пройти в течение пяти дней», — сказал он.

Ранее сообщалось, инвалида Мамаева, у которого из-за болезни полностью атрофированы все мышцы, приговорили к 4,5 года колонии за организацию разбойного нападения.