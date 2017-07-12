Известный миллиардер Сергей Полонский признан виновным по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков. Его приговорили к пяти годам колонии. Такое решение в среду вынес Пресненский суд Москвы.

При этом суд освободил бизнесмена от наказания по истечению срока давности. Миллиардер был освобожден в зале суда.

Напомним, Полонский обвинялся в мошенничестве на 2,6 млрд рублей при строительстве в Москве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». В мае 2015 года власти Камбоджи, где бизнесмен скрывался от российского правосудия, выдали его России. Экспертиза признала Полонского вменяемым.