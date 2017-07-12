Глава управления Следственного комитета России по Свердловской области отстранен от должности из-за волокиты с расследованием невыплаты зарплат на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Об этом сообщила в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина назначена служебная проверка из-за волокиты с расследованием ситуации. Сотрудники центрального аппарата СК выехали в Екатеринбург для проведения проверочных мероприятий.

«На время инспекции принято решение об отстранении от исполнения обязанностей руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области», — сказала Петренко.

Напомним, о невыплатах зарплаты работникам завода стало известно после поступления обращения Владимиру Путину. Они пожаловались президенту на то, что директор предприятия якобы отказывается платить зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства.

В отношении руководства завода следственные органы возбудили три уголовных дела, которые затем были объединены в одно производство. Сейчас на имущество предприятия наложен арест. Решением суда Нижнетагильский завод признан банкротом.

По данным следствия, 195 работников не получали зарплату с апреля 2016 по январь 2017 года. После вмешательства Владимира Путина и правоохранительных органов акционеры предприятия начали выплачивать накопившуюся задолженность.