Бывший полицейский Сергей Кадацкий, который устроил стрельбу на трассе под Ростовом, в ходе допроса признал вину в убийстве экс-супруги. По информации СУ СК РФ по Ростовской области, он пояснил, что несколько месяцев был в ссоре с ней.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики и назначили все необходимые экспертизы. Отмечается, что в ближайшее время следователь направит в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

Напомним, на трассе Ростов—Таганрог Кадацкий несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились два человека - мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения. Женщина от полученных ранений скончалась на месте, мужчина был госпитализирован. Ему сделали операцию, сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Спустя два часа подозреваемый был задержан. Установлено, что в автомобиле находились его бывшие жена и тесть.