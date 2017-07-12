Российская премьера седьмого сезона «Игры престолов» пройдет в столичном метрополитене. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».

Известно, что первый эпизод покажут в ночь на 18 июля на одной из станций в рамках акции «Ночь в метро». В вестибюле под саундтрек сериала посетителей будут встречать актеры, переодетые в белых ходоков. Также все желающие смогут сфотографироваться с копией железного трона, которую установят на платформе.

По словам первого заместителя начальника Московского метрополитена Романа Латыпова, показ сериала под землей, который станет первым в истории, поможет зрителям лучше прочувствовать происходящее на экране.