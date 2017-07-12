Столица получила максимальное количество баллов в «Индексе качества городской среды». Москва набрала 73% от максимально возможного числа баллов и таким образом стала единственным российским городом-миллионником, чье состояние оценено как хорошее (выше 70%).

Индекс подготовило КБ «Стрелка» в рамках совместной работы с АИЖК. Мониторинг качества городской среды проводился в 90 населенных пунктах России — от самых малых до миллионников. Для оценки городов «Стрелка» использовала данные геоинформационных систем, космических снимков, спутниковых систем навигации и контента из социальных сетей.

Наименее комфортной городская среда оказалась в Волгограде. Суммарно город набрал 32% и показал низкие результаты по всем пунктам индекса.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Москву признали самым комфортным городом страны