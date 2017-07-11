Минздрав РФ планирует централизовать закупку лекарств для лечения пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Нам очень помогла встреча председателя Совета Федерации с Дмитрием Анатольевичем Медведевым на эту тему. Мы надеемся, что хотя бы часть орфанных заболеваний в этом году удастся передать на федеральный уровень», — сказала Скворцова в ходе заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме.

Орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями. Лечение некоторых таких заболеваний спонсируется из федерального бюджета, остальные финансируются из региональных бюджетов.

Министр рассказала, что на лечение трех из 24 видов орфанных хронических заболеваний уходят огромные суммы — до 23,5 млрд рублей, то есть лечение одного такого больного составляет 100 млн руб. в год. Закупка лекарств для таких больных централизованно поможет снизить затраты на их приобретение.

«Регионы не могут справиться. Дошло до того, что Псковская область покупает квартиры в Москве семьям с такими больными, чтобы Москва брала на себя обязательства. Поэтому мы поддерживаем инициативу спикера (Валентины Матвиенко. — Ред.). И если мы идем единым фронтом, у нас будет больше надежды на успех», — заявила Скворцова.