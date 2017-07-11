Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости обязать кандидатов на усыновление ребенка проходить психологическое обследование. Об этом детский омбудсмен сообщила в ходе совещания по вопросам предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних в СКР.

В числе предлагаемых омбудсменом инициатив — совершенствование программ подготовки кандидатов в приемные родители в специализированных школах, создание обучающих модулей для отдельных категорий приемных детей.

Кроме того, Анна Кузнецова предлагает «рассмотреть вопрос предъявления дополнительных требований к кандидатам в приемные родители (например, обязательное прохождение психологического обследования кандидатов в приемные родители)», — говорится в сообщении ее аппарата.

Она также призвала отказаться от формального подхода и в принципе подбора семей и мониторингу за ними. «Должна быть личная ответственность за решение о передаче детей в семью», — подчеркнула омбудсмен.