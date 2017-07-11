Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал «грабежом» выплаты, которые Брюссель запрашивает у Лондона в качестве неисполнения Великобританией своих обязательств перед ЕС в связи с Brexit. Об этом он заявил во вторник в парламенте страны.

«Cуммы [отступных], которые, как я видел, они предлагают потребовать от этой страны, кажутся мне грабежом», — подчеркнул глава британской дипломатии.

Он также подтвердил предположение депутата палаты общин, евроскептика Филипа Холлобоуна, который поинтересовался у главы МИДа, даст ли он понять руководству ЕС, что Британия направит решительный отказ, если Брюссель попросит хотя бы один пенни в добавление к уже озвученной сумме.

Филип Холлобоун также напомнил, что с момента вступления Соединенного Королевства в общий рынок в 1973 году Великобритания перечислила ЕС уже £209 млрд ($270 млрд) с учетом индексации. Ранее в СМИ появилась информация, что сумма отступных, которую Евросоюз запрашивает за Brexit, достигает €100 млрд.