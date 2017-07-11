США и Катар подписали соглашение о борьбе с финансированием терроризма, подписание документа состоялось во время визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Катар.

В документе описаны, в частности, усилия «Катара исправить свои способы борьбы с терроризмом и его финансированием», рассказал представитель Тиллерсона, сообщает «Газета.ру».

Ранее Тиллерсон встретился с главами МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта. Обсуждалась кризисная ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке.