Первая за 10 лет встреча российских и грузинских парламентариев прошла в Госдуме, передает ««Интерфакс».

Российские депутаты приняли делегацию фракции «Альянс патриотов Грузии» во главе с председателем Георгием Ломия. Как отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, между сторонами уже идет диалог на уровне политической власти и парламентариям также следует наладить взаимодействие.

Кроме того, председатель комитета нижней палаты российского парламента назвал совершенно ненормальным отсутствие диалога между парламентариями двух стран и поблагодарил представителей Грузии за инициативу проведения подобной встречи.

В свою очередь, Георгий Ломия выразил надежду, что его коллеги в Грузии присоединятся к работе в рамках неформальной группы дружбы между странами, которая была создана в ходе встречи. «Будем добиваться, чтобы эта группа была признана парламентом Грузии», — подчеркнул председатель грузинской фракции.