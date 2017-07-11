Житель Нижнего Новгорода устроил дебош в машине скорой помощи, а его приятель избил фельдшера. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

По предварительной информации, бригада скорой помощи прибыла по вызову на Звенигородскую улицу в Нижнем Новгороде.

«Пострадавший мужчина, якобы с приступом эпилепсии, был помещен в машину скорой помощи. Его приятель, желая сопровождать знакомого, напал на фельдшера и нанес ему несколько ударов по голове и телу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что медик был госпитализирован.

После этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции. При этом мужчина, устроивший дебош, публично оскорбил одного из правоохранителей. Он находился в нетрезвом состоянии.

За оскорбление полицейского против мужчины возбуждено уголовное дело. Также проводится экспертиза, которая выявит степень причиненного вреда здоровью фельдшера. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.