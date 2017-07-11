AliExpress с 10 августа 2017 года вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами. Теперь всем покупкам будет присвоен трекинг, по которому клиент и интернет-магазин смогут отследить статус доставки через сайт или мобильное приложение.

«Доставка отправлений по регистрируемому трафику и продукту SRM не только позволит клиентам и интернет-магазинам отслеживать свои заказы на ключевых этапах доставки, но и значительно сократит сроки пересылки. К примеру, доставка регистрируемых отправлений от момента сдачи заказа в почтовом отделение почты Гонконга составляет около 6–10 дней», — сказал заместитель гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Отмечается, что Россия будет одним из первых рынков, где AliExpress введет обязательный трекинг посылок и полностью интегрирует ее с системой национальной почтовой службы. Это означает, что покупатели будут отслеживать фактическую дату отправки заказа, а также дату прибытия в отделение почты на территории РФ. Отправителю станет доступен факт получения товара заказчиком, что является условием для получения им денег за отправленный заказ.