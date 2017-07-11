Сын американского президента Дональд Трамп-младший прокомментировал ситуацию с российским адвокатом Натальей Весельницкой. По его словам, ситуацию раздули СМИ и демократы.

«Журналисты и демократы сильно вложились в историю с Россией. Если эта бессмысленная игра — это всё, что у них есть после года, я понимаю их отчаяние!» — написал он в своем Twitter.

Media & Dems are extremely invested in the Russia story. If this nonsense meeting is all they have after a yr, I understand the desperation! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017

Ранее Весельницкая заявила, что она не работала по заданию российских властей.

По данным газеты NYT, встреча произошла в 2016 году. Адвокат заявила о наличии у нее компромата на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. При этом при встрече выяснилось, что адвокат «не имела значимой информации».