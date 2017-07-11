Берег озера Чебаркуль в Челябинской области могут застроить многоэтажками. Озеро стало известным после падения туда осколка метеорита. Теперь же, как утверждают жители города, Чебаркулю грозит опасность.

Как сообщает ИА «Ура.Ру», просьба не допустить застройки прибрежной территории была направлена президенту Владимиру Путину и губернатору Борису Дубровскому.

Член инициативной группы Наталья Кирбина сообщила агентству, что дома собираются строить на мысе Коса, который считается традиционным местом отдыха горожан. Там же расположен историко-этнографический комплекс «Чебаркульская крепость». Кроме того, массовая застройка может привести к загрязнению озера, единственного питьевого источника в городе.

В мэрии Чебаркуля уже заявили, что строительство отменять не собираются. Якобы оно ведется на законных основаниях.

Напомним, 17 февраля 2013 года в районе озера Чебаркуль исследователи обнаружили осколки метеорита, который упал в этом районе за два дня до этого. Тогда взрыв наблюдали сотни тысяч жителей Челябинской области и приграничных районов Казахстана.