Инвалид первой группы Антон Мамаев, которого суд приговорил к 4,5 года колонии за разбой, переведен в медицинское учреждение для обследования. Об этом на своей странице в Instagram сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она также уточнила, что уже встретилась с отцом Мамаева.

«Делаю все, что от меня зависит, чтобы помочь. Только что стало известно, что Антон Мамаев переведен в медицинское учреждение. Работаем дальше», — написала она в личном аккаунте.

Москалькова также выразила благодарность руководству ФСИН за оперативные меры по оказанию помощи.

Ранее СМИ сообщили, что Мамаева отправили из СИЗО в больницу на обследование. В медучреждение его доставили под конвоем.