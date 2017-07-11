Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для Вашингтона ситуацию с российской дипсобственность в США «стыдно» оставлять в нынешнем состоянии. Об этом пишет ТАСС.

«Это ситуация возмутительная. Я считаю, что для такой великой страны, как Соединенные Штаты, поборника международного права, просто стыдно оставлять ситуацию в подвешенном состоянии», — сказал он.

Лавров также добавил, что Москва не считает нужным обсуждать публично возможные ответные меры, связанные с арестом дипсобственности РФ в Соединенных Штатах.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что Россиия в качестве ответных мер собирается выслать из страны около 30 американских дипломатов, а также наложить арест на объекты американской собственности в России.

В конце декабря 2016 года администрации предыдущего президента США Барака Обамы ограничила доступ к загородным дачам постпрества России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.