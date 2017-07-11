Лесные пожары, распространившиеся по территории канадской провинции Британская Колумбия, стали причиной эвакуации более 14 тыс. человек. По данным «Федерального агентства новостей», всего пожарные службы зафиксировали 231 лесной пожар.

«Известия» ранее сообщали, что 3,6 тыс. человек были эвакуированы из северо-западных окрестностей города Камлупс.

Власти называют экстремальной ситуацию на востоке Канады, где установилась жаркая сухая погода. Распространению огня способствует сильный порывистый ветер.