Более 30 тыс. человек посетили выставочный стенд, демонстрирующий внутреннее обустройство квартир в новых домах для переселенцев из ветхих пятиэтажек по программе реновации в столице, во время VII Московского урбанистического форума. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.

«Шоу-рум программы реновации посетили более 30 тыс. человек», — цитирует Собянина ТАСС.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин предложил оставить стенд шоу-рума в качестве постоянной экспозиции, чтобы с ним мог ознакомиться любой желающий.

По словам Хуснуллина, в этом году урбанфорум стал площадкой для глобальной дискуссии о будущем городских агломераций, сообщает сетевое издание m24.ru.

«Сегодня можно уже уверенно сказать, что это событие мирового уровня, признанное всеми мировыми урбанистами и имеющее большой успех», — отметил заммэра.

Седьмой Московский урбанистический форум проходит с 6 по 12 июля 2017 года на ВДНХ. Форум, существующий с 2011 года, ежегодно собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира, представителей российских компаний и органов власти.