Сенатор Виктор Озеров на заседании Совета Федерации во вторник официально объявил об уходе с поста председателя комитета по обороне и безопасности. Он подчеркнул, что данное решение было продуманным.

«Я благодарен Валентине Ивановне (Матвиенко. — «Известия»), что она поддержала мое решение. В этом решении меня поддержала и семья», — сказал сенатор.

Ранее сенатор объяснял решение уйти с поста желанием «сменить ритм жизни». Виктор Озеров остается сенатором от Хабаровского края.

Вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, в свою очередь, назвал Озерова «высоким профессионалом и очень порядочным человеком».

«Это решение дает ему шанс повернуть свою жизнь в другую сторону, даст ему толчок в развитии, карьерном росте, новых увлечениях», — отметил он.