Украина удерживает в заключении 250 донецких граждан, в том числе 50 женщин и 58 пенсионеров . Именно эти люди попали в предварительные списки ДНР по обмену пленными с Киевом. Об этом «Известиям» рассказал депутат народного совета Донецкой Народной Республики Мирослав Руденко. Несмотря на то что представители Киева саботируют переговоры в контактной группе, представители самопровозглашенных республик надеются, что договоренность об обмене пленными всё же будет достигнута. Очередная встреча Минской группы запланирована на 19 июля, сообщил полпред ЛНР на переговорах Владислав Дейнего.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР рассчитывают, что 19 июля удастся окончательно договориться о следующем этапе обмена пленными с украинской стороной. По словам их представителей, в обменные списки Донбасса включены в основном гражданские лица, незаконно удерживаемые Киевом.

— Наши списки содержат 250 человек, включая 50 женщин и 58 пенсионеров, которые фактически являются политическими заключенными. Мы сделали всё для окончательного согласования списков пленных. Киев, однако, придумывает всякие предлоги для того, чтобы не отдавать часть задержанных. Нынешняя позиция Украины демонстрирует лишь ее нежелание вернуть домой своих же граждан, так как у нас сейчас находится около 60 украинских военнослужащих, — отметил Мирослав Руденко.

Обмен пленными должен был стать одним из основных вопросов переговоров контактной группы в Минске, которые состоялись на прошлой неделе. Однако украинская делегация внезапно заявила, что некоторых пленных якобы невозможно выдать самопровозглашенным республикам, так как они не имеют прямого отношения к конфликту в Донбассе. Речь идет, например, о бывших сотрудниках «Беркута», которые якобы причастны к насильственным действиям против активистов на Евромайдане (они также числятся в списках республик). Помимо этого, по словам киевской стороны, невозможно выдать и тех лиц, которые совершили особо тяжкие преступления. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко также заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и Россией, после чего представители самопровозглашенных республик вместе с российской делегацией покинули переговоры.

В самопровозглашенных республиках не видят проблемы в подключении ОБСЕ к процессу, однако считают, что подобные заявления — всего лишь отговорка, чтобы не выполнять пункты Минских соглашений.

— ОБСЕ должна осуществлять свою деятельность в рамках мандата от 21 марта 2014 года. Он подразумевает мониторинг всего происходящего на территории Донбасса, особенно в гуманитарной сфере, — рассказал «Известиям» полномочный представителя ЛНР в контактной группе на минских переговорах Владислав Дейнего. — Сложно судить, будет ли достигнут прогресс по вопросу об обмене пленными на предстоящих переговорах 19 июля, так как после предыдущей встречи не было сделано никаких публичных заявлений. Но есть надежда, что Украина двинется в нужном направлении для выполнения своих обязательств.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что заявления Киева свидетельствуют лишь о том, что украинская сторона противится выдаче гражданских лиц.

— Украина пытается перевести Россию из гаранта перемирия в одну из сторон конфликта. Москва не подастся на такие провокации. Безусловно, существует надежда, что Киев образумится и сядет за стол переговоров с конструктивной позицией. До следующей встречи еще есть время, — пояснил «Известиям» Леонид Калашников.

Уже более двух лет стороны не могут выполнить гуманитарную составляющую Минских договоренностей. Списки, представленные на последних переговорах, согласовывались с весны 2017 года. И тогда Киев дал свое согласие на передачу людей. В Донецке и Луганске надеются, что на этот раз им удастся вернуть жителей Донбасса домой.