Парадоксально, но в Союз потребителей России всё чаще поступают жалобы потребителей на услуги юристов, берущихся защищать их права. Граждан, и так уже пострадавших от некачественных товаров и услуг, недобросовестные юристы перспективой получения огромных компенсаций побуждают к дорогостоящему ведению судебных дел, не всегда необходимых и подчас бесперспективных. Такие дела нередко проигрываются (в том числе вследствие ненадлежащего качества их ведения), приводя потребителей к новым потерям и разочарованиям и создавая почву для обвинений в потребительском экстремизме.

Об обострении проблемы ненадлежащего качества — а то и небезопасности — предлагаемых и оказываемых потребителям юридических услуг я говорил на заседании президиума Госсовета России, прошедшем 18 апреля в Великом Новгороде. При отсутствии общепризнанных критериев оценки качества работы юристов в этой сфере, да и во всех других, решить ее вряд ли возможно. За последние шесть лет число судебных исков в защиту прав потребителей выросло вдвое, хотя судей больше не стало, и это сказывается на качестве правосудия и исполнения судебных решений.

Опыт Союза потребителей России (СПРФ), юристы которого ежегодно ведут до 5 тыс. судебных дел в этой сфере (85% из них выигрываются, но обеспечить исполнение решений по выигранным делам удается лишь в половине случаев) и готовят для потребителей до 50 тыс. претензий к нарушителям их прав, показывает существенно более высокую эффективность претензионного порядка защиты по сравнению с судебным. Во внесудебных процедурах разрешения споров с потребителями объективно заинтересованы и предприниматели, для которых проигрыш в суде усугубляется обязательным наложением штрафа за отказ от добровольного удовлетворения законного требования потребителя в размере половины взысканной судом в его пользу суммы. Однако внесудебное разрешение спора не в интересах юристов, получающих основной доход от работы в судах. Поэтому общественная эффективность юридических действий может быть существенно повышена при наличии стандартов организации правовой помощи потребителям и стандартов добросовестных практик их защиты в наиболее массовых типовых ситуациях нарушения их прав.

В 2015–2016 годах СПРФ на основе своего 25-летнего опыта подготовил национальный стандарт ГОСТ Р 56877-2016 «Руководство по оказанию правовой помощи потребителям. Общие требования», который помогает рационально организовать юридическую работу по защите прав потребителей. Теперь необходимо создать общедоступные рекомендации по алгоритмам защиты этих прав в массовых типовых ситуациях споров в этой сфере, использование которых могло бы как существенно сократить число обращений потребителей за посторонней юридической помощью, так и снизить риски ошибок при выборе и реализации методов такой помощи. Наиболее актуальны, по нашему опыту, такие рекомендации в форме стандартов добросовестных практик для ситуаций претензий к качеству автомобилей, электробытовых и компьютерных устройств, мебели, обуви и одежды, ремонтно-строительных работ, работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, услуг ОСАГО, КАСКО, потребительского кредитования.

Признание таких стандартов профессиональными юристами и прежде всего судьями, а также массовая информированность о них потребителей представляются нам лучшей защитой от недобросовестных юридических практик.

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