Эксперт объяснил похищение сыновей украинских криминальных авторитетов на Бали

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России, эксперт по кибербезопасности и деловой разведке Игорь Бедеров объяснил похищение сына украинского вора в законе на индонезийском острове Бали.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 26 февраля, он выразил мнение, что похищение сыновей украинских криминальных авторитетов Игоря Комарова и Ермака Петровского может быть связано с попыткой перераспределения рынка мошеннических call-центров при возможном участии спецслужб или правоохранительных органов Украины.

«Киевским спецслужбам и политикам выгоднее контролировать все финансовые потоки самостоятельно, а не оставлять их в руках региональных баронов», — подчеркнул Бедеров.

Накануне военкор kp.ru Дмитрий Стешин заявил, что, скорее всего, у президента Украины Владимира Зеленского потребуют call-центры ликвидировать тихо, но по-настоящему.

Украинское издание «Ракурс» 20 февраля сообщило о похищении на Бали граждан Украины Игоря Комарова и Ермака Петровского — сыновей известных криминальных авторитетов. По данным СМИ, Петровскому удалось сбежать, тогда как Комаров остался в плену — появилось видео с требованием выкупа в $10 млн, отмечает НСН.

Отмечалось, что оба мужчины могли быть связаны с мошенническими call-центрами и ранее фигурировали в криминальных инцидентах. Предполагается, что их исчезновение может быть связано с переделом этого рынка. Полиция Бали начала проверку после заявления о пропаже 15 февраля. По предварительным данным, мужчины исчезли во время поездки на мотоциклах.

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