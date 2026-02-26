Кучеров оформил 700 голевых передач в НХЛ
Российский хоккеист, нападающий хоккейного клуба (ХК) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров 25 февраля в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мейпл Лифс» достиг отметки в 700 голевых передач за карьеру в НХЛ.
В ходе игры против команды из Торонто российский нападающий отметился в эпизоде с голом Гейджа Гонсалвеса на 28-й минуте.
Таким образом он стал третьим в истории россиянином, который достиг данной отметки. На то, чтобы сделать 700 голевых передач, Кучерову потребовалось 855 матчей. Первое место в списке занимает нападающий Евгений Малкин, а на втором месте располагается форвард Александр Овечкин.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» 4 февраля победила «Баффало Сейбрз» со счетом 4:3 в регулярном чемпионате НХЛ. В этой игре Кучеров забил один гол и сделал три результативные передачи, всего в сезоне набрав 90 (29+61) очков.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ