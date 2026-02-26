Алаудинов заявил об оттоке большей части мирного населения из Сум
Город Сумы покинула большая часть мирного населения. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Мирные жители, большая часть тех, кто уже может оттуда выехать — они уже выехали. Если год назад мы видели, что спокойно все жили в Сумах, и, летая над Сумами, мы видели, можно сказать, абсолютно спокойную гражданскую жизнь, то [сейчас] большая часть мирных людей оттуда уже выехала», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Алаудинов 16 февраля сообщил, что остатки подразделения 225-го отдельного штурмового полка, который прозвали «полком смерти», Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывели из Сумской области из-за больших потерь. Он напомнил, что «полк смерти» сначала изолировали, а позже почти полностью уничтожили военнослужащие «Ахмата» и 15-го танкового полка группировки войск «Север».
