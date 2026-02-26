Сход лавины на северо-востоке Словакии унес жизни двух человек
В горах Высокие Татры на северо-востоке Словакии сошла лавина, в результате чего погибли два человека. Об этом 25 февраля сообщил портал Regiony.sk со ссылкой на спасателей.
«Сегодня днем был запрошен спасательный вертолет. <…> Сообщения о сходе лавины в Менгусовской долине», — говорится в публикации.
Согласно данным портала, вероятно, погибшие были лыжниками.
Уточняется, что одного из мужчин спасатели обнаружили под снежным завалом без признаков жизни. Второй погибший также оказался погребенным под снегом, его нашли с помощью поискового оборудования. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.
Газета The Washington Post 18 февраля сообщила, что после схода лавины в парке Касл-Пик в Северной Калифорнии девять членов лыжной группы пропали без вести. Группа лыжников, пропавшая в парке 17 февраля, состояла из 15 человек. Однако позже шестерых из них удалось найти и оказать им медицинскую помощь, уточняют авторы материала.
