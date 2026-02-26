Одиноким пенсионерам хотят полностью компенсировать выплаты ЖКХ

Реклама
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Одиноким пенсионерам в России предложили полностью компенсировать выплаты ЖКХ, если они достигли 80-летнего возраста. Если им исполнилось 65 лет, то их хотят освободить от 50% стоимости услуг. Как выяснили «Известия», с таким предложением на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина обратились лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«На основании исследования, проведенного НИУ ВШЭ в 2025 году, в России люди в возрасте старше 70 лет направляют более 80% доходов на закрытие базовых потребностей: покупку еды, лекарств и оплату коммунальных услуг. Согласно исследованию, к основным тратам российских пенсионеров относятся питание (45% от доходов среди людей старше 70 лет), оплата ЖКУ и аренды (17%, причем аренда составляет менее 1%), лекарства и медицина (15%, эта доля растет с возрастом). Также эксперты отметили, что после 60 лет сокращаются затраты на одежду, развлечения и путешествия. Необходимо направить все усилия на обеспечение экономической устойчивости и достойной жизни для лиц старшего поколения», — говорится в документе, который есть у «Известий».

Миронов заявил о необходимости установить единые федеральные льготы для компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг одиноким пенсионерам. По его словам, половину суммы нужно компенсировать с 65 лет, и полностью — с 80 лет, включая расходы на покупку и доставку топлива для домов без центрального отопления.

Он отметил, что сегодня компенсация расходов за коммунальные услуги, как и многие другие льготы для пожилых граждан, регулируются региональным законодательством.

«Размер льгот зависит от финансовых возможностей регионов, что вызывает справедливое недовольство у пожилых людей. Ведь все они в свое время одинаково трудились на благо страны, а теперь их льготы зависят от места жительства», — указал парламентарий.

ФАС на тарифы: правительство будет контролировать рост цен в квитанциях за ЖКУ
Антимонопольная служба получит право самостоятельно устанавливать расценки

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов 25 февраля сообщил, что необходимо снизить процент расходов на ЖКХ для пенсионеров и льготников, а также внедрить автоматическое оформление субсидий на эти цели. В настоящее время федеральный порог затрат на оплату ЖКХ, при превышении которого семья получает право на субсидию, составляет 22% от совокупного дохода.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

