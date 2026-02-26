Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

В зоне СВО появился дрон-штурмовик «Почтальон»

0
EN
Фото: отдельный полк беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На фронте начал применяться новый тип наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Почтальон». Этот аппарат разработан инженерами отдельного полка беспилотных систем «Буревестник».

Шить здорово: как волонтеры создают экипировку и масксети для СВО
Учитель по робототехнике, чемпионка по силовому экстриму, художник, инженер объединили свои усилия для помощи бойцам

Новый дрон — это небольшая машина на гусеничном ходу, оснащенная отсеком для перевозки взрывчатых веществ общей массой до 30 кг. Такое количество взрывчатки позволяет разрушать практически любые типы оборонительных сооружений противника, включая долговременные укрепления, в том числе и в условиях застройки. Новинка должна доставить взрывчатку или три противотанковые мины ТМ в расположение противника, оставить ее там и ретироваться. «Посылку» после отхода дрона активирует оператор.

Использование дрона значительно снижает риски потерь среди личного состава, считают военные эксперты.

«Мы видели, как наши бойцы взрывают огневые точки или блиндажи ВСУ противотанковыми минами ТМ. Это огромный риск, и идут на него осознанно, иначе противника не уничтожить. Новый дрон поможет решить эти проблемы без лишних рисков для личного состава», — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Разработчики подчеркивают высокую проходимость устройства. Габариты машины позволяют проникнуть на защищенные позиции врага, преодолев природные или искусственно созданные препятствия.

Еще одно преимущество «Почтальона» — одна единица техники может многократно использоваться для решения разных задач, снижая расходы на ведение боевых действий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Козырной груз: в зоне СВО появился дрон-штурмовик «Почтальон»

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026