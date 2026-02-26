В зоне СВО появился дрон-штурмовик «Почтальон»
На фронте начал применяться новый тип наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Почтальон». Этот аппарат разработан инженерами отдельного полка беспилотных систем «Буревестник».
Новый дрон — это небольшая машина на гусеничном ходу, оснащенная отсеком для перевозки взрывчатых веществ общей массой до 30 кг. Такое количество взрывчатки позволяет разрушать практически любые типы оборонительных сооружений противника, включая долговременные укрепления, в том числе и в условиях застройки. Новинка должна доставить взрывчатку или три противотанковые мины ТМ в расположение противника, оставить ее там и ретироваться. «Посылку» после отхода дрона активирует оператор.
Использование дрона значительно снижает риски потерь среди личного состава, считают военные эксперты.
«Мы видели, как наши бойцы взрывают огневые точки или блиндажи ВСУ противотанковыми минами ТМ. Это огромный риск, и идут на него осознанно, иначе противника не уничтожить. Новый дрон поможет решить эти проблемы без лишних рисков для личного состава», — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
Разработчики подчеркивают высокую проходимость устройства. Габариты машины позволяют проникнуть на защищенные позиции врага, преодолев природные или искусственно созданные препятствия.
Еще одно преимущество «Почтальона» — одна единица техники может многократно использоваться для решения разных задач, снижая расходы на ведение боевых действий.
