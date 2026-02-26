Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Чисто теоретически: россияне начинают экономить на косметике

Почему падает спрос на эту категорию товаров и что будет с рынком
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россияне сократили расходы на косметику и продукции ухода: по итогам 2025 года, натуральные продажи средств для лица в магазинах снизились в сравнении с 2024-м на 6,3%, для бритья — на 5,2%, а товаров для ухода за полостью рта — на 3,5%, следует из данных «Нильсен». Эксперты связывают это с ростом сберегательной модели поведения и уменьшением ассортимента в магазинах. О том, как меняется спрос на косметику в стране и как к этому адаптируются ретейлеры, — в материале «Известий».

Почему падают продажи косметики

По итогам 2025 года продажи средств для ухода за лицом и косметики в магазинах снизились на 6,3% в натуральном выражении. Об этом говорится в обзоре аналитической компании «Нильсен», с которым ознакомились «Известия». Учитывались данные более 180 торговых сетей и ручной аудит каналов традиционной торговли, включая данные сельской России и онлайн-рынка. Продажи косметики в стране, по итогам прошлого года, составили 3,9 млрд упаковок, что на 2% меньше, чем годом ранее, подтверждает аналитики BusinesStat.

Реализация средств для бритья за тот же период снизилась в штуках на 5,2%, ухода за телом — на 4,4%, за детьми — на 6,9% и и полостью рта — на 3,5% соответственно, следует из данных компании.

Кроме того, за год количество марок средств ухода за лицом и косметики сократилось на 13,3% — это самое значительное падение среди всех категорий товаров повседневного спроса (FMCG), следует из отчета. Ассортимент продукции для ухода за детьми год к году сократился на 11%, средств для бритья — на 7,1%, для волос — на 5,3%, для тела — на 4,1%. Это привело к тому, что покупатель всё реже экспериментирует и чаще выбирает уже знакомые ему бренды, говорит собеседник «Известий» в крупной торговой сети. По его словам, частота покупок снижается, особенно в среднем ценовом диапазоне.

Впрочем, в «Ленте» отметили, что в сегменте косметики никакие бренды с рынка не ушли, но «немного сократилась базовая матрица». Там отметили, что изменения связаны с перераспределением спроса между каналами: покупатели выбирают товары там, где удобнее и выгоднее. По данным «Магнита», продажи косметики остаются стабильными.

Представители «Л'Этуаль» и «Подружки» от комментариев отказались. В «Рив Гош», «Иль де Ботэ» и X5 («Пятерочке», «Перекрестке») на запросы «Известий» не ответили.

Сливки общества: в России на складах скопились избытки молока
Почему это не привело к снижению цен и сколько продукта приходится выливать

Как меняется спрос на косметику

Внутри категорий спрос перераспределялся в пользу новых текстур — функциональных продуктов, отметил представитель «Магнита». Так, популярностью у потребителей пользовались блески для губ и бальзамы с функцией ухода, в то время как продажи классической губной помады несколько снизились, отметил он.

Потребитель меняет структуру спроса внутри категории, отметил представитель «Улыбки радуги». По его словам, люди по-прежнему хотят заботиться о себе, но делают это «более осознанно и разнообразно». Один из ключевых факторов — макроэкономическое давление на домохозяйства, говорится в глобальном обзоре по косметическому рынку McKinsey. На этом фоне усиливается тенденция перетока потребителей из традиционной розницы на маркетплейсы, согласна старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Мельникова.

Это подтверждают данные Wildberries: на маркетплейсе оборот уходовой косметики вырос по итогам 2025 года к показателю годом ранее на 28%, декоративной — на 20%, сказал «Известиям» его представитель. К 2030 году онлайн обеспечит более 30% глобальных продаж beauty-товаров, прогнозирует McKinsey.косметика

При этом на российском рынке наблюдается рост доли отечественных брендов, отметил представитель Wildberries. В сегменте уходовой косметики их доля уже превысила половину. В 2025 году ассортимент российских марок в этой категории увеличился на 22%, в декоративной — на 31%, в парфюмерии — на 16%, добавил представитель «Золотого яблока». В «Магните» в сегменте декоративной косметики появились девять новых брендов, пять из которых отечественные, отметил представитель компании.

Ретейлеры не ожидают снижения продаж косметики в 2026 году, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. При этом тенденция усиления перетока между каналами сбыта продукции продолжится, прогнозирует он. Этому способствует рост популярности отечественной косметики и увеличение онлайн-сегмента, которые остаются ключевыми драйверами расширения продаж категории в 2026 году, полагают аналитики BusinesStat.

Там отмечают, что для повышения доступности средств ретейлеры расширяют линейку продукции под собственными торговыми марками (СТМ). Так, «Магнит» в 2025 году провел ребрендинг собственной дрогери-сети «М.Косметик»: внутри формата запустил отдельный бренд бьюти-сторов «М.Кос», рассказал его представитель. «Лента» намерена в этом году развивать новые концепции магазинов принадлежащей ей «Улыбки радуги» с дополнительным сервисом и клиентским опытом, говорится в отчете ретейлера по итогам прошлого года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026