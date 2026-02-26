Сбиться с расчета: в Израиле пригрозили боевыми действиями в Газе

Израиль готовится возобновить атаки на позиции ХАМАС в секторе Газа, если движение не согласится разоружиться. Как пояснил «Известиям» вице-спикер кнессета Евгений Сова, план Дональда Трампа по восстановлению эксклава прямо зависит от сдачи оружия боевиками. По его словам, если ХАМАС не сделает этого добровольно, задачу выполнит ЦАХАЛ. Палестинское движение тем временем тайно определяет нового лидера, выбирая между «дипломатом» Халедом Машалем и «радикалом» Халилем аль-Хайей. «Известия» разбирались, почему временный глава избирается лишь на год и чем это обернется для жителей Газы.

Израиль готовится к боям в Газе

Пока международное сообщество обсуждает будущее восстановление сектора Газа под эгидой «Совета мира», в самом эксклаве к этому, судя по всему, ничего не готово. Израиль может возобновить боевые действия, если ХАМАС не согласится на разоружение.

В соответствии с планом американского президента ХАМАС должен быть полностью разоружен до начала восстановления эксклава, говорит вице-спикер кнессета, депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова. По его словам, этот план был одобрен правительством Израиля и остается действующей основой урегулирования.

— Если ХАМАС откажется самостоятельно разоружиться, то единственная сила, которой предстоит это сделать, — это ЦАХАЛ. Поэтому исключать силовой сценарий я бы не стал, — рассказал «Известиям» Евгений Сова.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Согласно Times of Israel, Южное командование израильской армии уже разрабатывает серию операций на случай политического решения о принудительном разоружении ХАМАС. Достигнутый в октябре 2025 года при посредничестве США план прекращения огня предусматривал демилитаризацию Газы и постепенный вывод ЦАХАЛ, но механизм реализации остается неясным. В израильских кругах растет уверенность, что лишить ХАМАС оружия без силового вмешательства будет невозможно.

Министр финансов Бецалель Смотрич 23 февраля заявил, что движение в ближайшие дни получит ультиматум по разоружению. По его словам, в конечном итоге Израиль намерен оккупировать сектор Газа и восстановить еврейские поселения на прибрежной палестинской территории.

При этом он уточнил, что срок ультиматума будет «не очень долгим» и инициатива исходит из Вашингтона, а не от Израиля. На прошлой неделе старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Йоси Фукс сообщил, что ХАМАС отведен 60-дневный срок на разоружение, и это условие, установленное Белым домом, Израиль соблюдает.

Фото: Global Look Press/Majdi Fathi

Представители палестинского движения назвали угрозы применения силового давления «пренебрежением к усилиям посредников». Как сообщало издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники в ХАМАС, переговоры продолжаются, и компромиссы через посредников представляются более реальными, чем силовое решение, но ключевым приоритетом остается прекращение «насилия» и вывод израильских войск.

Всё активнее обсуждается сценарий внешнего управления сектором Газа. О формировании палестинского комитета технократов с этой целью было объявлено 14 января, одновременно с заявлением о начале второй фазы мирного плана США. Комитет планирует создать новую полицию и набрать не менее 5 тыс. сотрудников для обеспечения порядка в Газе в ближайшие два месяца. Однако пока внешние игроки обсуждают передачу эксклава под управление «комитета технократов», ХАМАС не спешит уходить с политической сцены.

Новый лидер ХАМАС может усложнить мирное урегулирование

Внутренние выборы в ХАМАС находятся в завершающей стадии. Уже сформирован новый совет шуры (консультативный орган) из более чем 80 членов, в основном религиозных ученых, а также нового 18-местного политбюро. Теперь борьба за ключевой пост — лидера политбюро — развернулась между двумя наиболее влиятельными персоналиями — Халедом Машалем и Халилем аль-Хайей.

По данным СМИ, официальный результат будет объявлен в течение месяца Рамадан. Цель этих выборов — обновить внутреннюю легитимность и заполнить вакуум в руководстве после убийства Израилем десятков членов политбюро, совета шуры и полевых командиров.

Халед Машаль родился в 1956 году в деревне под Рамаллой. В 1967-м вместе с семьей был выслан в Иорданию, а затем переехал в Кувейт. Еще в университете он возглавил студенческий «Исламский блок», а в 1987 году стал одним из основателей Палестинской студенческой группы, позже и преобразованной в ХАМАС.

Фото: TASS/Zuma

В 1996 году Машаль возглавил политбюро движения, а после гибели основателей ХАМАС шейха Ахмеда Ясина и Абд-эль-Азиза аль-Рантиси фактически стал главным руководителем организации. Однако долгое время он находился в диаспоре — в Дамаске и Катаре, где продолжал управлять движением и координировать его деятельность. В апреле 2021 года он был официально избран главой ХАМАС в диаспоре. После убийства Яхьи Синвара в октябре 2024 года и по настоящее время исполняет обязанности главы политбюро.

Его конкурент — Халиль аль-Хайя, родившийся 5 ноября 1960 года в Газе. В 1980-х несколько раз арестовывался израильскими властями за антиизраильскую и исламистскую деятельность. Присоединился к ХАМАС во время первой интифады (восстание палестинцев против «израильской оккупации») и стал близким соратником Синвара.

В 2006 году был избран в Палестинский законодательный совет, участвовал в мирных переговорах в Каире в 2012 и 2014 годах, а с 2017-го занимает пост замглавы регионального политбюро ХАМАС в Газе. В октябре 2024 года стал главным переговорщиком по вопросам освобождения израильских заложников. Личная жизнь аль-Хайи серьезно пострадала из-за этих же конфликтов: в результате ударов израильской авиации погибли двое его братьев, четверо племянников, один двоюродный брат и два сына.

Фото: TASS/IMAGO/Tariq Mohammad\apaimages

Эксперт по вопросам безопасности Мухаммед аль-Масри говорит «Известиям», что Халиль аль-Хайя, как приверженец жесткой линии и близкий к военному крылу и Ирану, может сопротивляться сотрудничеству, требуя максимальных уступок. Это может быть, например, полный выход Израиля из Газы без разоружения ХАМАС, что способно обострить ситуацию и спровоцировать новые боевые действия.

В то же время Машаль с опытом дипломатии в изгнании, возможно, более открыт к прагматическим соглашениям, включая участие в объединенном палестинском правительстве или переговоры с соперниками вроде партии ФАТХ. Однако оба лидера сталкиваются с внутренним давлением — им надо сохранять «лицо сопротивления», поскольку полное разоружение подорвало бы идеологию ХАМАС и усилило бы конкурентов.

Решение ограничить срок правления для нового главы до одного года может стать частью стратегии ХАМАС по удержанию контроля до 2027-го. Движение сигнализирует о том, что планирует оставаться у власти в Газе независимо от внешних инициатив и давления со стороны международного сообщества.

Главный редактор сайта 9-го израильского телеканала Роман Янушевский отмечает, что спустя несколько месяцев после вступления в силу режима прекращения огня ситуация в Газе относительно стабилизировалась, и именно в этих условиях ХАМАС решил провести выборы главы политбюро.

Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

По его словам, предыдущие подобные выборы состоялись еще в 2017 году, когда победу одержал Исмаил Хания, однако с тех пор внутри движения произошли существенные изменения. При этом Янушевский считает, что шансы аль-Хайи выше, поскольку Машаль уже возглавлял политбюро и после этого не переизбирался, подвергаясь внутренней критике, в том числе по вопросам финансов. Аль-Хайя же, по его оценке, сумел зарекомендовать себя как эффективный переговорщик, что усиливает его позиции в нынешних условиях.