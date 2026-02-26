СКА — «Динамо Москва» 26 февраля: история встреч и прогноз на матч

В четверг, 26 февраля, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоится один из центральных матчей турнира — СКА примет на своей площадке московское «Динамо». Предматчевые расклады, история противостояния и прогноз на исход встречи — в материале «Известий».

Во сколько начало матча СКА — «Динамо Москва» 26 февраля

Команды встретятся на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск. Трансляция матча будет доступна на сайте КХЛ, а также на российских спортивных каналах.

История встреч команд и результаты предыдущих игр

Противостояние СКА и «Динамо Москва» насчитывает десятки матчей в чемпионатах России и КХЛ. За годы выступлений команды встречались как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Общее преимущество по победам пока остается на стороне петербургского клуба.

Всего СКА одержал 55 побед в очных матчах, тогда как на счету москвичей 48 выигранных встреч. В овертаймах преимущество также у петербуржцев — девять побед против восьми у «Динамо». В сериях буллитов команды встречались реже, но и здесь армейцы имеют небольшой перевес: четыре выигранных матча против трех у столичного клуба.

В текущем сезоне команды уже пересекались на льду в нескольких ярких матчах. Одним из недавних противостояний стала встреча в Санкт-Петербурге 4 ноября 2025 года в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В ней сильнее оказались гости из Москвы, одержавшие победу со счетом 2:1. Голами отличились Никита Гусев, открывший счет, и Артем Швец-Роговой, отправивший победную шайбу, в то время как СКА ответил лишь точным броском Джозефа Бландизи.

Еще одна встреча прошла 8 ноября того же года в Москве. В этом матче победу праздновал СКА. Армейцы сумели вырвать успех со счетом 3:2 и сократить отставание по личным встречам. Таким образом, история очных матчей между СКА и «Динамо» в этом сезоне показывает, что оба соперника способны менять ход серии.

Разница в счете в последних играх, как правило, не превышала одной-двух шайб, а исходы часто решались в последние минуты, что добавляет интриги перед матчем 26 февраля. До начала игры СКА находится на шестой строчке турнирной таблицы (69 очков). Следом располагается московское «Динамо» (68 очков). По итогам игр лидирует «Локомотив» (85 очков).

Прогноз на матч СКА – «Динамо Москва» 26 февраля

Каждое очко в предстоящей игре имеет решающее значение и способно приблизить к верхним строчкам таблицы. Снизу тех и других подпирает «Спартак», но есть возможность догнать ЦСКА, который идет пятым, так что значимость очной встречи СКА – «Динамо Москва» сложно переоценить.

Петербуржцы традиционно делают ставку на атаку с акцентом на тотальный контроль шайбы, заставляя соперника побегать по полю. Москвичи используют более прагматичный стиль: они хорошо держат оборону и умеют использовать ошибки конкурентов.

С учетом фактора домашней площадки и атакующего потенциала фаворитом игры выглядит СКА. Однако букмекеры отмечают, что матч будет напряженным и равным. По прогнозам, много заброшенных шайб болельщики вряд ли увидят — команды забросят не более пяти шайб на двоих.

СКА – «Динамо Москва»: стартовые составы

Официальные составы команд станут известны ближе к началу матча, обычно их объявляют за час до старта. В сезоне-2025/26 годов расклад сил был такой.

СКА

Нападающие: Джозеф Бландизи, Михаил Воробьев, Николай Голдобин, Рокко Гримальди, Никита Дишковский, Валентин Зыков, Игорь Ларионов, Андрей Локтионов, Никита Недопекин, Сергей Плотников, Владислав Романов, Марат Хайруллин.

Защитники: Данила Галенюк, Никита Зайцев, Тревор Мёрфи, Андрей Педан, Егор Савиков, Сергей Сапего, Маркус Филлипс.

Вратари: Сергей Иванов, Егор Заврагин.

«Динамо Москва»

Нападающие: Сергей Артемьев, Никита Гусев, Максим Джиошвили, Артем Ильенко, Макс Комтуа, Максим Мамин, Седрик Пакетт, Егор Римашевский, Артем Швец-Роговой, Дилан Сикура, Антон Слепышев, Джордан Уил, Артем Чернов.

Защитники: Кирилл Адамчук, Кирилл Готовец, Игорь Ожиганов, Марио Паталаха, Даниил Пыленков, Артем Сергеев, Магомед Шараканов.

Вратари: Максим Моторыгин, Владислав Подъяпольский.

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