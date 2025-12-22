Центральный университет откроет бакалавриат Школы дизайна
Центральный университет запускает бакалавриат Школы дизайна для подготовки специалистов в области дизайна, технологий и бизнеса.
Как рассказали в вузе, обучение длится четыре года. Образовательная программа направлена, в частности, на развитие лидерских качеств студентов, продуктового и критического мышления. Они также освоят технологические компетенции и получат знания в сфере менеджмента.
Особое внимание уделят развитию софт-навыков, благодаря которым выпускники смогут быть адаптивными к разным рабочим ситуациям, эффективно работать в команде и взаимодействовать со специалистами других профессий.
Бакалавриат Школы дизайна включает такие направления, как коммуникационный и графический дизайн, а также продуктовый и промышленный дизайн.
Специальность выбирается не сразу, а по итогам первого года обучения, которое ведется по единой программе: студенты изучат основы дизайна и познакомятся со всеми направлениями.
«На втором курсе студенты выбирают основное направление обучения (majors) и дополнительные дисциплины (minors), которые начинают осваивать по индивидуальной траектории обучения. Это снимает стресс при выборе вуза и специальности на старте, помогает избежать ошибки и позволяет осознанно определиться с профессией и карьерным путем», — отметили в вузе.
Выпускники получат диплом государственного образца по специальности 54.03.01 «Дизайн».
По словам Милы Силениной, академического лида бакалавриата Школы дизайна, «программа позволяет учитывать не только способности студента, но и его характер, темперамент, способ получения информации и личные интересы». «Мы также создали сильную исследовательскую платформу, где студенты будут пробовать различные инструменты и подходы, экспериментировать, работать с контекстами окружающего мира. Для этого мы заложили в программу большое количество различных заданий из реальной практики бизнеса, чтобы каждый студент смог понять, каким дизайнером он хочет стать», — подчеркнула она.
