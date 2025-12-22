Песков опроверг информацию о якобы намерении РФ восстановить сферы влияния СССР
Информация о якобы намерении РФ восстановить сферы влияния СССР не соответствует действительности. Об этом 22 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы», — рассказал Песков.
По его словам, разрозненные сообщения на этот счет не соответствуют действительности. Он также отметил о неизвестности их достоверности.
Путин 4 декабря рассказал, что восстановление СССР исключено и бессмысленно. Он считает, что лица, которые распространяют на Западе высказывания о якобы мечтах РФ вернуть СССР, пытаются таким образом напугать свое население.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября подчеркнул, что восстановить СССР невозможно, однако экономическое пространство следует сохранить. По его словам, следует наращивать запас прочности экономик стран СНГ и концентрироваться на совместной деятельности в рамках общего рынка, при этом не возвращаясь к порядкам Советского Союза.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ