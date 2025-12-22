Реклама
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Психолог назвала главные причины нерешительности
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Песков опроверг информацию о якобы намерении РФ восстановить сферы влияния СССР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Информация о якобы намерении РФ восстановить сферы влияния СССР не соответствует действительности. Об этом 22 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы», — рассказал Песков.

По его словам, разрозненные сообщения на этот счет не соответствуют действительности. Он также отметил о неизвестности их достоверности.

Содружественные страны: РФ и Белоруссия усилили взаимодействие в сфере безопасности
Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу принял в Москве коллег из государств СНГ

Путин 4 декабря рассказал, что восстановление СССР исключено и бессмысленно. Он считает, что лица, которые распространяют на Западе высказывания о якобы мечтах РФ вернуть СССР, пытаются таким образом напугать свое население.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября подчеркнул, что восстановить СССР невозможно, однако экономическое пространство следует сохранить. По его словам, следует наращивать запас прочности экономик стран СНГ и концентрироваться на совместной деятельности в рамках общего рынка, при этом не возвращаясь к порядкам Советского Союза.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

