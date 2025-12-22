Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Племянник актрисы Екатерины Варнавы Георгий, обвиняемый в пособничестве телефонным мошенникам, полностью признал свою вину и раскаялся в суде. Об этом 22 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала Мытищинского городского суда Московской области.
Георгий пояснил, что согласился на вакансию курьера, увидев предложение о подработке в мессенджере. Он осознавал, что перевозит денежные средства, однако не знал ни конкретных сумм, ни конечного размера своего вознаграждения.
По версии следствия, в феврале 2025 года Георгий должен был получить 350 тыс. рублей у 87-летней жительницы Мытищ, которую обманул телефонный аферист. Сотрудникам банка удалось предотвратить преступление, а Варнава был задержан при попытке забрать муляж денег.
Мужчина обвиняется в совершении противоправных действий, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)
20 декабря в Туле 69-летнюю пенсионерку, продавшую квартиру по «схеме Долиной», обвинили в мошенничестве. В сентябре 2024 года мужчина купил у женщины однокомнатную квартиру, а через несколько дней его риелтору начали приходить угрозы от родственников продавца. Тогда же пенсионерка обратилась в полицию, сообщив, что отдала деньги мошенникам. Покупатель написал заявление, правоохранительные органы возбудили уголовное дело против экс-владелицы квартиры по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»).
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ