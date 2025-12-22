Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
В 2026 году в России планируется представить две новинки от китайской автокомпании JAC. В пресс-службе компании рассказали, что ими станут новая модификация пикапа T9 и внедорожник JS9, передает «Российская газета» 22 декабря.
Пикап JAC T9 получит версию с многорычажной подвеской Multilink в январе будущего года. Сейчас модель предлагается в России с турбодизелем объемом 2,0 л мощностью 163 л. с. (410 Нм) с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, системой полного привода и двухступенчатой раздаточной коробкой. Также есть бензиновая модификация (2,0 л; 224 л. с.). Пикап стоит от 3,65 млн рублей.
Рамный внедорожник JAC JS9 изначально планировалось вывести на рынок РФ в конце 2025 года. Модель получит полный привод, турбированный бензиновый двухлитровый двигатель мощностью 200 л.с. и восьмиступенчатый «автомат».
Сейчас в российскую линейку JAC входят семь моделей. Последней новинкой стал минивэн RF8 по цене от 4,8 млн рублей.
Ранее, 18 декабря, сообщалось, что марка VGV в следующем году выведет на российский рынок новый пикап Bolden S7 и рестайлинговый кроссовер VGV U70.
