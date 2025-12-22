Реклама
ВСУ предпринимают попытки заминировать подступы к Вильче в Харьковской области

Фото: REUTERS/Stringer
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки дистанционного минирования маршрутов захода в поселок Вильча Харьковской области. Об этом 22 декабря сообщил источник в российских силовых структурах.

«Противник начал выстраивать оборону южнее Вильчи и пытается осуществить дистанционное минирование маршрутов захода в населенный пункт», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

Уточняется, что данные действия создают дополнительные трудности для передвижения и грозят серьезными последствиями.

Город Волчанск: где находится и чем важен для России
В важном логистическом пункте Харьковской области идет финальная зачистка территорий

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря отметил, что перед Вооруженными силами (ВС) РФ в настоящее время стоит важная задача — ликвидировать группировку из 15 батальонов ВСУ на реке Оскол в Харьковской области.

В Минобороны России 18 декабря сообщили, что Вооруженные силы (ВC) РФ надежно контролируют все районы освобожденного Купянска в Харьковской области, а также прилегающие населенные пункты и лесополосы. Объекты находятся под огневым контролем Российской армии, его осуществляют силы подразделения группировки войск «Запад».

