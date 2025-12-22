Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Полузащитник «Локомотива» Батраков назван лучшим футболистом России

0
EN
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Лучшим российским футболистом 2025 года по итогам голосования газеты «Спорт-Экспресс» стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Участники жюри, среди которых авторитетные тренеры, менеджеры и тысячи болельщиков, выбрали спортсмена, которого уже сравнивают с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, рассказал 22 декабря корреспондент «Известий».

Батраков стал ярчайшим открытием прошлого сезона, а также лучшим бомбардиром сезона нынешнего и таким образом навсегда вписал свое имя в историю отечественного спорта. На счету полузащитника — 16 мячей и шесть голевых передач с начала сезона, плюс три результативных действия за сборную страны, отметил корреспондент Дмитрий Зименкин.

Для того чтобы забить свой дебютный мяч в первой же игре за главную команду страны, ему потребовалось всего пара касаний. Еще одним ударом Батраков забил гол-шедевр в матче с Ираном.

За полтора года стоимость российского футболиста выросла больше чем в 25 раз. Согласно данным портала Transfermarkt, цена спортсмена составляет €25 млн — дороже, чем у Лионеля Месси и Криштиану Роналдо. Также он оказался дороже самого главного героя «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Алексей — очень универсальный футболист. Умеет, как забивать, так и раздавать голевые передачи, штрафные бьет, угловые подает, дальний удар хороший, поэтому он и выбран лучшим игроком 2025 года», — сообщил шеф-редактор отдела футбол издания «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев.

Для самого же Батракова главное текущего событие года — победа над «Спартаком» и его сумасшедший хет-трик. На многочисленные комплименты в свой адрес 20-летний футболист реагирует не по годам мудро. Его главная цель в 2026 году — привести к победе свой родной «Локомотив», европейские клубы россиянина пока не интересуют.

«Все думают, что я уже там, в ПСЖ, «Монако», в «Интере», в «Барселоне». А на самом деле пока всё далеко до этого, поэтому опять же стараюсь не забивать этим всем голову», — заявил Батраков.

«Сейчас в каких-то футбольных вещах я разбираюсь даже лучше, чем раньше»
Заслуженный тренер РФ Юрий Семин — о легендах золотого «Локомотива», сегодняшних героях РПЛ и превосходстве Измайлова над Месси и Неймаром

В Москве 4 декабря состоялась церемония вручения приза «За верность» имени бывшего игрока футбольного клуба «Спартак» и сборной СССР Федора Черенкова. В номинации «Лучший воспитанник» победителем стал футболист ФК «Динамо» Константин Тюкавин, лучшим в категории «Вторая лига» был назван вратарь «Череповца» Андрей Паркин. Награды «За вклад в российский футбол» был удостоен президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025