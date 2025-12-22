Полузащитник «Локомотива» Батраков назван лучшим футболистом России

Лучшим российским футболистом 2025 года по итогам голосования газеты «Спорт-Экспресс» стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Участники жюри, среди которых авторитетные тренеры, менеджеры и тысячи болельщиков, выбрали спортсмена, которого уже сравнивают с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, рассказал 22 декабря корреспондент «Известий».

Батраков стал ярчайшим открытием прошлого сезона, а также лучшим бомбардиром сезона нынешнего и таким образом навсегда вписал свое имя в историю отечественного спорта. На счету полузащитника — 16 мячей и шесть голевых передач с начала сезона, плюс три результативных действия за сборную страны, отметил корреспондент Дмитрий Зименкин.

Для того чтобы забить свой дебютный мяч в первой же игре за главную команду страны, ему потребовалось всего пара касаний. Еще одним ударом Батраков забил гол-шедевр в матче с Ираном.

За полтора года стоимость российского футболиста выросла больше чем в 25 раз. Согласно данным портала Transfermarkt, цена спортсмена составляет €25 млн — дороже, чем у Лионеля Месси и Криштиану Роналдо. Также он оказался дороже самого главного героя «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Алексей — очень универсальный футболист. Умеет, как забивать, так и раздавать голевые передачи, штрафные бьет, угловые подает, дальний удар хороший, поэтому он и выбран лучшим игроком 2025 года», — сообщил шеф-редактор отдела футбол издания «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев.

Для самого же Батракова главное текущего событие года — победа над «Спартаком» и его сумасшедший хет-трик. На многочисленные комплименты в свой адрес 20-летний футболист реагирует не по годам мудро. Его главная цель в 2026 году — привести к победе свой родной «Локомотив», европейские клубы россиянина пока не интересуют.

«Все думают, что я уже там, в ПСЖ, «Монако», в «Интере», в «Барселоне». А на самом деле пока всё далеко до этого, поэтому опять же стараюсь не забивать этим всем голову», — заявил Батраков.

