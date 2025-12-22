BFMTV сообщил о похищении из Лувра свыше 8 тыс. алмазов и 200 жемчужин
В ходе ограбления Лувра, произошедшего в октябре, преступники похитили более 8 тыс. алмазов, а также десятки других драгоценных камней и свыше 200 жемчужин. Об этом 22 декабря сообщил телеканал BFMTV.
«Ограбление за четыре минуты. И добыча на сумму €88 млн. В общей сложности на тот момент у них было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей, которые им удалось унести», — говорится в публикации.
Телеканал также уточняет, что минивэн, скутеры и автовышка, задействованные злоумышленниками, прибыли в день ограбления из одного и того же района коммуны Обервилье, расположенной в северном пригороде Парижа.
Министр культуры Франции Рашида Дати 19 октября рассказала об ограблении Лувра. По ее словам, ограбление заняло всего несколько минут и было совершено профессионалами. Тогда же стало известно об обнаружении неподалеку от места ограбления сломанной короны супруги императора Наполеона III Евгении, которая выставлялась в галерее «Аполлон».
В свою очередь прокурор Парижа Лор Бекко 29 октября сообщила, что украденные из музея предметы искусства до сих пор не найдены. Газета Blick 30 октября подчеркнула, что грабители попытались продать часть украденных украшений из Лувра охранной компании CGI Group с помощью даркнет в Израиль.
Агентство Reuters 15 декабря сообщило о начале бессрочной забастовки работников Лувра в Париже. Ее причиной стали недовольства сотрудников ужесточением методов управления с ростом нагрузки. Отмечалось, что противоречивые и непоследовательные указания руководства мешают им эффективно и спокойно выполнять свои обязанности перед посетителями.
