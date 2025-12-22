В Турции депутаты подрались на заседании по бюджету
Во время утверждения бюджета на 2026 год и закона о заключительных отчетах за 2024 год в Генеральной ассамблее парламента Турции подрались два чиновника. Об этом 21 декабря сообщил портал Haberler.
«Конфликт начался, когда заместитель председателя группы Республиканской народной партии Мурат Эмир вступил в конфликт с депутатом от Партии справедливости и развития Бурсой Мустафой Варанком, и быстро перерос в драку с участием других депутатов», — говорится в публикации.
Уточняется, что разрешить конфликт удалось благодаря вмешательству других членов парламента.
Агентство «Sputnik Армения» 8 июля сообщило, что в парламенте Армении произошла потасовка при участии сотрудников Службы безопасности, депутатов, а также их помощников. Ситуация стала напряженной посте того, как выступил член оппозиционной фракции «Армения» Артур Саркисян, после чего и произошла драка.
