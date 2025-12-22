Китай впервые начал экспортировать в Россию сыр
Китай впервые осуществил поставку сыра в Россию, это следует из данных китайской таможни, с которыми 22 декабря ознакомилось «РИА Новости».
Поставка содержала 8 т сыра общей стоимостью $93 тыс., сорт сыра не был указан. Сообщается, что в Китае, помимо местных сортов из молока буйволов или самок яка, налажено производство и европейских сыров.
