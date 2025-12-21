В Краснодарском крае трубопровод на терминале получил повреждения при атаке БПЛА
В Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили трубопровод на терминале, в результате произошел пожар на площади 100 кв. м. Об этом 21 декабря сообщили в операштабе региона.
«Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в п. Волна Темрюкского района», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что пострадавшие в результате происшествия отсутствуют. Отмечается, что для тушения возникшего возгорания к месту происшествия были направлены пожарные расчеты. Кроме того, там же работают представители экстренных и специальных служб.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 19 декабря сообщил о повреждении при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). В результате происшествия от электроснабжения были отключены жилые дома и промпотребители.
