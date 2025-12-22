В Нигерии сообщили об освобождении 130 похищенных школьников
Еще 130 школьников, которые были похищены из католической школы в Нигерии в результате вооруженного нападения, удалось освободить из плена. Об этом 21 декабря сообщил пресс-секретарь президента Нигерии Болы Тинубу Сандэй Даре.
«Еще 130 похищенных учеников штата Нигер освобождены, ни один из них не остался в плену», — говорится в его сообщении в X (бывш. Twitter).
Агентство Associated Press (AP) 22 ноября сообщало, что вооруженные люди напали на католическую школу в западном регионе Нигерии и похитили более 200 школьников и 12 педагогов. Позже нигерийский телеканал Channels TV сообщил, что правительство страны договорилось об освобождении 100 человек.
