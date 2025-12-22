Ответ и реакция: как власти отреагировали на жалобы россиян после «Итогов года»

Вопросы, прозвучавшие во время «Итогов года – 2025», сразу стали предметом особого внимания представителей всех уровней власти. Губернаторы уже заявили, что взяли на контроль ситуации с обманутыми дольщиками и недоступностью льготных лекарств в регионах. Проблему с невыплатой вдове погибшего бойца СВО решили еще до начала мероприятия, однако полностью преодолеть бюрократические препоны еще только предстоит. Обращения от россиян продолжат обрабатывать и в следующие месяцы — в этом чиновникам помогает нейросеть, рассказали «Известиям» в Народном фронте. О реакции властей и мировых СМИ на темы, прозвучавшие в ходе «прямой линии» с президентом РФ — в материале «Известий».

Реакция властей на проблемы, связанные с СВО

Обработка запросов, поступивших от граждан на «прямую линию» с Владимиром Путиным, уже традиционно совмещенную с пресс-конференцией, продолжается третьи сутки. В 2025 году к президенту обратились более 3 млн россиян.

— Он сам (Путин. — Ред.), естественно, не любит оценивать (как прошла «прямая линия». — Ред.). Это должны делать слушатели. Всё это было для людей, прежде всего, — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий». — Но вопросов было много, и палитра очень широкая. Конечно, мероприятие каждый раз очень ответственное и очень богатое с точки зрения содержания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вопросов, которые удалось рассмотреть за эти почти четыре с половиной часа, было действительно немало, но, несмотря на это, власти стараются реагировать максимально оперативно. Сразу после «прямой линии» обращения граждан направляются в профильные ведомства, корпорации и тем структурам, в чьи компетенции входит решение вопросов, сообщили «Известиям» в Народном фронте.

— Народный фронт займется контролем исполнения обращений граждан. Особое внимание — к регионам, — заявили общественники. — С помощью ИИ в этом году на анализ и точную маршрутизацию ответственному органу уходит около 10 секунд. Это решение разгрузит более 3 тыс. чиновников от рутинных операций и сократит время ожидания решения вопросов.

Интересно, что обработкой обращений в этом году занимались даже ветераны спецоперации: 13 военнослужащих, выполнявших боевые задачи в зоне СВО, работали в колл-центре вместе с представителями «Молодежки» Народного фронта, рассказал «Известиям» руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов.

Реакция уже есть: например, решен вопрос матери двоих детей и вдовы погибшего во время спецоперации бойца, которая целый год не могла получить пенсию по случаю потери кормильца. Военные следователи сразу возбудили уголовное дело о халатности, а женщина получила все выплаты еще до начала «прямой линии». Действовать «расторопнее», как посоветовал Владимир Путин, власти умеют.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Обращение к президенту я подала в начале декабря, со мной связались и 17 декабря уже привезли удостоверение и все остальные документы. А в день «прямой линии» перевели пенсию мне и мальчишкам за весь год, — рассказала вдова погибшего бойца.

Сложно сказать, устранит ли этот случай полностью проблему, связанную с запоздалыми выплатами родственникам погибших солдат. При этом в целом обращений по вопросам СВО в этом году стало меньше, обратил внимание Михаил Кузнецов. По его словам, это говорит о том, что для многих системных запросов уже найдено решение.

Реакция на ключевые социальные вопросы

Острые вопросы были также связаны с социальным обеспечением, инфраструктурой, здравоохранением. В частности, одна из серьезных проблем, поднятых на «Итогах года», — недоступность лекарств в селах и удаленных населенных пунктах. Дмитрий Отставных из Краснотурьинска Свердловской области, который рассказал о нехватке медпрепаратов по льготным ценам, не успел вернуться домой из поликлиники, когда с ним уже связались профильные ведомства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Прежде всего — из Следственного комитета, который возбудил уголовное дело о халатности. Затем в Telegram-канале главы региона Дениса Паслера появился пост, в котором он сообщил, что все необходимые препараты закуплены и поставлены в аптеки, а обратившийся к президенту мужчина ни в чем не нуждается.

При этом, отвечая на вопрос, Владимир Путин упомянул о концепции передвижных аптек в селах, где лекарства не продаются на постоянной основе. Любопытно, что законопроект о мобильных аптеках был внесен в Госдуму буквально на днях. Его упоминание его президентом на «прямой линии» поможет ускорить принятие инициативы, считает зампредседателя комитета ГД по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Она добавила, что депутаты обсудят, нужны ли еще дополнительные законодательные нормы по продаже лекарств через отделения «Почты России» в отдаленных селах — о чем и говорил глава РФ.

Оперативно отреагировали и на жалобу жительницы Всеволожска, которая уже много месяцев не может получить ключи от квартиры в новостройке. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что взял на контроль проблему дольщиков «А101 Всеволожск». Группе компаний будет выдано предостережение о недопустимости нарушения сроков, заявил представитель Госстройнадзора Андрей Семчанков. Ранее во время «прямой линии» президент потребовал не продлевать приостановку взимания штрафов с застройщиков, которые вовремя не сдают жилье покупателям.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Интересное развитие получила история с обращением семьи владельцев пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах. Хозяин заведения Денис Максимов пожаловался президенту, что из-за повышения налогов им придется нанимать бухгалтера, что станет серьезной нагрузкой для их малого бизнеса. На этом фоне «Сбер» запустил бесплатные налоговые консультации для индивидуальных предпринимателей, чтобы помочь им самостоятельно и без лишних затрат вести бухгалтерию.

— В развитие этих решений мы оперативно связались с владельцами пекарни «Машенька» из Подмосковья и подробно обсудили реальные потребности предпринимателей, — заявил первый зампред правления Александр Ведяхин.

Не заставила себя ждать и символическая реакция: хозяин пекарни отправил Владимиру Путину корзинку с выпечкой, а президент прислал семье ответный подарок — по словам Максимова, это были шампанское к праздничному столу, варенье и «другие деликатесы».

Как в мире отреагировали на «Итоги года» с Путиным

Об «Итогах года» ожидаемо много писали и на Западе. Там это событие назвали самым значимым обращением Владимира Путина в 2025 году и пытались всячески обратить внимание на некие его «шероховатости». Например, на то, что мероприятие сопровождалось сообщениями от зрителей, которые в режиме реального времени выводились на большой экран. Авторы этих комментариев были недовольны, к примеру, организацией события, проблемами с интернетом и качеством воды. Интересно, что на некоторые из них российский лидер отреагировал. Например, обратил внимание на обращение жителей Ульяновской области, которые заявили, что живут «как будто в XIX веке». «Пометьте. Надо понять, о чем речь», — поручил он.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Особое внимание западные СМИ обращали на высказывания Путина по международной тематике. В частности, фразу о краже российских активов отметила британская Independent. Издание также подчеркнуло, что лидер РФ не изменил позицию по поводу необходимости решить первопричины украинского кризиса.

В целом любые комментарии российского лидера на тему украинского конфликта вызывали в западных изданиях резонанс и попытки в «нужном» направлении интерпретировать слова президента РФ. Так, журналисты The Washington Post сочли, что несмотря на заявления о готовности к миру и компромиссам, Москва выдвигает условия, которые подразумевают подчиненное положение Украины, и перекладывает ответственность за прекращение конфликта на Киев и его западных спонсоров. Поддакнул этим странным выводам и Зеленский, услышавший заявление главы РФ о готовности Москвы обеспечить безопасность Украины во время проведения выборов: «Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал».

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

В СNN попытались съязвить, что российский лидер делал масштабные заявления о текущем глобальном порядке, чередуя их с «вопросами местных журналистов о качестве дорог». Однако именно это и предполагает уникальный формат прошедшего мероприятия — вопросы здесь могут задавать и репортеры, и обычные граждане. И именно благодаря этому за две недели подготовки к «Итогам» удалось собрать почти 3 млн обращений, работа над которыми будет продолжаться и дальше.